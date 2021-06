Calciomercato Roma, la decisione | Resta senza rinnovo

Calciomercato Roma, da scoprire il futuro del centrale difensivo. Ora sembra molto vicina però una sua permanenza in Premier League.

La Roma si sta muovendo con sempre più veemenza sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti per Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

Ci saranno pochi acquisti in questa sessione del calciomercato, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno dei reparti a cui verrà messa mano sarà sicuramente la difesa.

Come riporta Sky Sport News, l’ex giocatore della Roma, Antonio Rudiger, avrebbe detto all’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, che la sua intenzione è quella di rimanere ai blues anche nella prossima stagione. Il club inglese però, dalla sua parte, non ha ancora aperto le trattative con il difensore tedesco per un nuovo contratto.

Rudiger infatti va in scadenza di contratto il 30 giugno dell’anno prossimo, e le possibilità che il difensore ex Roma rimanga nelle fila del Chelsea, anche senza rinnovo di contratto, sono molto alte.

Nel caso ci fosse una spaccatura tra il calciatore e la società, ci sono diverse squadre interessate al centrale tedesco (impegnato ora agli Europei). La Roma farebbe parte proprio di queste società sulle tracce di Rudiger. Ora però non ci resta che aspettare aggiornamenti sulla vicenda.

Antonio Rudiger has told Thomas Tuchel he is committed to remaining at Chelsea next season, even though the club have not yet opened talks with him over a new contract.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 21, 2021