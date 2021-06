Calciomercato Roma, l’annuncio Instagram su Sergio Ramos: ecco le parole del giornalista sul possibile obiettivo giallorosso

Giorni frenetici per il calciomercato. Giorni caldi anche in casa Roma. Che ormai è pronta a chiudere alcune trattative, anche importanti, per rinforzare la squadra che José Mourinho inizierà ad allenare ufficialmente il prossimo 6 luglio, data fissata per l’inizio della preparazione.

Sono diverse le operazioni sulle quali sta lavorando Tiago Pinto. Dal portiere all’attaccante. Ma, senza dubbio, quella che tiene sulle spine i tifosi giallorossi è quella che potrebbe portare a Sergio Ramos. Il difensore, svincolato, che da pochi giorni ha ufficialmente lasciato il Real Madrid, ancora non ha trovato squadra. Non che gli manchino le offerte, ma senza dubbio sta pensando a quale avventura andare ad affrontare nella parte finale della sua carriera. Secondo alcuni, la Roma, ci starebbe pensando. Stasera però sono arrivate le parole di Di Marzio.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Di Marzio

Ha voluto rispondere, tramite Instagram, Gianluca Di Marzio, ai moltissimi messaggi che gli sono arrivati in questi giorni proprio per chiedere di Ramos alla Roma. Il giornalista Sky ha spiegato che “la Roma non è interessata al calciatore. Almeno per quello che ho raccolto io” ha spiegato. Sottolineando poi che l’età, e l’ingaggio dello spagnolo, stridono con gli obiettivi di Tiago Pinto.

Una porta chiusa? Probabilmente sì, anche se le vie del calciomercato sono davvero infinite. Sergio Ramos, comunque, non dovrebbe arrivare nella Capitale, a meno che Mourinho non lo chiami di nuovo per cercare di fare abbassare le pretese economiche del difensore. Che, per firmare, per almeno due anni, chiede 8 milioni di euro. Non accetterà un contratto annuale, questo è certo. Lo avrebbe fatto solamente per il Real Madrid. Ma le parti non sono riuscite a trovare un accordo.