Calciomercato Roma, annuncio Sergio Ramos | “Futuro in Italia”

Calciomercato Roma, il futuro dell’ex capitano dei blancos è ancora da decidere. Ma l’Italia sembra più vicina che mai.

Sergio Ramos dopo 16 lunghi anni ha lasciato il Real Madrid. Ora davanti alla carriera del difensore spagnolo c’è un panorama di scelte senza precedenti nella sua carriera. Ramos, insieme al suo entourage, sta lavorando per trovare una meta in cui giocare per i prossimi due o tre anni.

La sua idea è quella di andare in un grande club in Europa in cui può lottare per tutti i titoli e continuare ad ampliare i suoi vari record, come specificato anche da lui stesso nella conferenza stampa di addio ai blancos.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos più vicino che mai

Come riporta su Twitter il giornalista argentino Ivan Kasanzew, il futuro di Sergio Ramos sarebbe in Italia, a Roma, dove ritroverebbe José Mourinho, che lo ha allenato già al Real Madrid.

Una vera e propria bomba di mercato se confermata. Sergio Ramos alla Roma porterebbe leadership, esperienza e mentalità vincente. Insomma il giusto mix che José Mourinho vuole nei giocatori delle sue squadre.

35 anni compiuti lo scorso 30 marzo. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere con il Real Madrid. Un giocatore straordinario, con l’unico problema legato agli infortuni. Nelle ultime due stagione con i blancos è stato più fermo ai box che in campo.

Certo, se sta bene, sarebbe un acquisto incredibile per la società giallorossa, che, almeno nella linea difensiva, farebbe un salto qualitativo in avanti alquanto rilevante.