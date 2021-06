Calciomercato Roma, svolta Calhanoglu | Effetto domino

Calciomercato Roma, svolta Calhanoglu: l’approdo del turco all’Inter fa scattare l’effetto domino. Ecco quello che può succedere

Si comincia a muovere realmente il calciomercato. Soprattutto dopo l’arrivo di Calhanolgu all’Inter: il turco questa mattina ha sostenuto le visite mediche e poi si legherà ufficialmente alla società nerazzurra. Un colpo per il Milan, che adesso deve cercare di sostituire il suo numero 10 nel migliore dei modi.

Già ieri si parlava di Ramsey – al quale sarebbe interessata anche la Roma – per coprire quel buco. Ma certamente, anche in casa giallorossa, il Milan guarda con interesse. E, secondo quanto riportato in queste ore da Sky Sport, potrebbe esserci un elemento in forza alla Roma che potrebbe attirare le attenzioni di Paolo Maldini. Un esubero per Tiago Pinto. Uno di quelli che sono sul mercato.

Calciomercato Roma, il Milan piomba su Under

Un altro turco. Under, che rientrerà dal prestito al Leicester, non rimarrà in giallorosso. Tiago Pinto starebbe cercando di piazzarlo e in questo momento ci sarebbe anche il Milan interessato alle prestazioni del connazionale di Calhanoglu. Under, che comunque ha deluso anche all’Europeo, non rientra nei piani di Mourinho. E una sua partenza è cosa certa.

Un interesse reale del Milan potrebbe facilitare le cose. Pinto lo vorrebbe cedere in maniera definitiva senza girarlo in prestito un altro anno e magari ritrovarlo di nuovo a Trigoria alla fine della prossima stagione. Un’operazione che potrebbe decollare velocemente. E magari potrebbe anche lasciare spazio libero alla Roma per il gallese Ramsey. Lui, all’Europeo, qualcosa di buono l’ha comunque fatta vedere.