Calciomercato Roma, trattativa difficile | Le richieste dell’attaccante

Il centravanti ha ancora un altro anno di contratto, la potrebbe definitivamente concludere le trattative di calciomercato.

Tanto lavoro da svolgere per il general manager giallorosso Tiago Pinto, il quale nella prossima sessione di calciomercato dovrà cercare di sfoltire la rosa cedendo tutti gli esuberi e acquistare nuovi calciatori giusti per le richieste di Mourinho. Di esuberi veri e proprio non ci sono nel reparto offensivo centrale, a dispetto degli esterni laterali offensivi, dove la Roma almeno due ne dovrà cedere. In attacco, attualmente in rosa, Mourinho può contare sia su Edin Dzeko che su Borja Mayoral. I due giocatori nell’ultima stagione si sono divisi le varie partite, per scelta del tecnico Paulo Fonseca, disputando di rispettarsi l’uno con l’altro.

Calciomercato Roma, situazione Dzeko Fenerbahce

Se però il futuro dello spagnolo è quasi certo, per lui un’altra stagione nella capitale e a giugno prossimo si vedrà se la Roma lo riscatterà dal Real Madrid, per l’altro ancora è tutto da decidere. Il bosniaco ha ancora un altro anno di contratto a 7,5 milioni di euro a stagione, ma le offerte per Dzeko non mancano. Soprattutto dalla Turchia, dove il Fenerbahce ha sondato il terreno con gli agenti del giocatore. Secondo quanto riportato dal portale turco ‘fanatik.com.tr’ la trattativa è molto difficile: da una parte è vero che il presidente del Fenerbahce Ali Koc vorrebbe regalare un grande colpo ai tifosi, ma dall’altra le richiede del bosniaco fanno rallentare (e forse spegnere) la trattativa. La richiesta di Dzeko è un contratto biennale da 5 milioni di euro netti a stagione, che al lordo sarebbero più del doppio. Il club turco ci sta provando, ma dovrà fare un ulteriore sforzo per accontentare le richieste del giocatore.