Calciomercato Roma, irrompe il Manchester United | Sgarbo a Mourinho

Calciomercato Roma, i Red Devils si intromettono nella trattativa per il giocatore, facendo una sgarbo allo Special One.

Sergio Ramos dopo 16 lunghi anni ha lasciato il Real Madrid. Ora davanti alla carriera del difensore spagnolo c’è un panorama di scelte senza precedenti nella sua carriera. Ramos, insieme al suo entourage, sta lavorando per trovare una meta in cui giocare per i prossimi due o tre anni.

La sua idea è quella di andare in un grande club in Europa in cui può lottare per tutti i titoli e continuare ad ampliare i suoi vari record, come specificato anche da lui stesso nella conferenza stampa di addio ai blancos.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos vicino allo United

Secondo fonti vicine a “TodoFichajes”, Sergio Ramos starebbe in trattativa per sbarcare a Manchester, sponda United. Il calciatore dà come priorità il proseguimento della sua carriera in Premier League.

In questo momento i Red Devils sono la squadra che ha mostrato più interesse per il suo acquisto. Inoltre il club inglese ha nel mirino il difensore spagnolo dalla scorsa estate e potrebbe finalizzare il suo arrivo entro la fine di questo mese.

Ramos porterebbe l’esperienza che manca alla squadra di Solskjær e, se tutto andrà a buon fine, il calciatore ex Real Madrid firmerà un accordo per i prossimi due anni. Il Manchester inizialmente era restio a firmare un giocatore, seppur forte, ma con 35 primavere alle spalle.

L’intenzione dello spagnolo ha quindi prevalso, con la Roma a questo punto che sembra tagliata fuori. Seguiranno naturalmente aggiornamenti sulla vicenda.