Calciomercato Roma, dalla Spagna | La preferenza di Sergio Ramos

Calciomercato Roma, quello di Sergio Ramos sembra essere il nome maggiormente destinato ad infuocare queste settimane di mercato. Le ultime indiscrezioni relative al suo futuro vengono dalla Spagna.

Il difensore centrale iberico ha salutato la settimana scorsa il Real Madrid, commuovendosi davanti ai tanti dirigenti e parenti presenti in occasione della sua ultima conferenza stampa da tesserato delle Merengues.

Non sarà per lui facile dire addio ad un club così glorioso, che lo ha cullato, plasmato e cresciuto per lunghi 16 anni, durante i quali è asceso all’Olimpo dei più forti giocatori al mondo in quel ruolo.

Ormai 35enne, Ramos crede di poter fare ancora la differenza e una testimonianza di ciò è il gran numero di richieste arrivate in queste settimane per lui. Plurimi, infatti, i club europei che si siano detti interessati alle sue prestazioni.

Il numero 4, al momento, sta valutando le varie proposte arrivate al suo agente, molte delle quali recapitate dalla Premier League e dalla Francia.

Occhio anche a non sottovalutare le advances provenienti dal nostro Paese e in particolar modo da Roma e Milan. Il contatto con Mourinho ci è stato e il mister capitolino non ha ricevuto un secco “No”, bensì un “Ci penserò”.

Lo spagnolo sa bene che si appresterà a firmare forse l’ultimo contratto della sua carriera e dovrà ben valutare tutte le componenti, di progetto ed economiche, ma anche le esigenze e le richieste di moglie e figli.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, l’annuncio Instagram su Sergio Ramos

Calciomercato Roma, le preferenze del difensore

Un’importante novità sembra arrivare proprio dal Paese di provenienza del giocatore, la Spagna. Stando a quanto riportato dal portale AS, infatti, Ramos avrebbe iniziato a scartare alcune ipotesi, a vantaggio di altre.

Dopo i preliminari sondaggi dell’Arsenal, AS ha parlato anche dei primi approcci di Manchester City e United. La squadra a lui maggiormente gradita, però, sembra essere il PSG.

I francesi sono in vantaggio rispetto a tutte le altre squadre, non solo perché Sergio Ramos apprezzi molto la città e la consideri l’ideale per far crescere la sua famiglia.

Quella arrivata dall’ombra della Torre Eiffel, infatti, parrebbe anche l’offerta economica più importante giunta sul tavolo del suo procuratore.

Due dettagli, insomma, da non trascurare e che potrebbero nelle prossime ore portare finalmente ad una svolta.