Calciomercato Roma, effetto Euro 2020 | Offerte dalla Premier League

Calciomercato Roma, effetto Euro 2020. Arrivano delle offerte dalla Premier League. Mourinho può sorridere.

Porte girevoli. In tutti i sensi. Perché se la Roma è alla ricerca di un nuovo portiere, ce ne sono almeno due che sono sul mercato e che devono essere piazzati perché non rientrano più nei piani dei giallorossi. E nemmeno Mourinho ha intenzione di mettere alla prova. Se per Pau Lopez vi abbiamo già detto dell’interesse di alcuni club spagnoli e francesi, c’è anche la questione Olsen per Tiago Pinto.

Il portiere, che con la Svezia sta giocando da titolare l’Europeo, rientrerà ufficialmente dal prestito il prossimo 1 luglio. L’Everton ha deciso di non riscattarlo rispedendolo al mittente. Un problema per Tiago Pinto, che però, secondo il Corriere della Sera, potrebbe essere aiutato da alcuni club di Premier League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, dilemma Mourinho | Servono 15 milioni cash

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, prezzo fissato | La reazione di Pinto

Calciomercato Roma, Olsen verso la Premier League

Un ritorno in Inghilterra sarebbe all’orizzonte per lo svedese. Che in Premier League si è trovato bene fin quando, una rapina subita a casa, non lo ha costretto a lasciare per un po’ Liverpool e far rientro in Svezia per ritrovare tranquillità. E’ stato quello il momento in cui si è capito che l’Everton non lo avrebbe riscattato. Anche perché, prima dell’episodio, Olsen si stava giocando il posto da titolare nella squadra di Ancelotti.

La cosa certa quindi è una: non sarà a Roma il prossimo 6 luglio all’inizio della preparazione estiva. Il primo motivo perché sarà ancora in vacanza dopo aver giocato la manifestazione continentale; il secondo perché probabilmente non verrà nemmeno convocato in attesa di sapere la sua nuova destinazione. I giochi ormai, in porta, sono fatti.