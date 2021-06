Calciomercato Roma, sempre più Spagna per il futuro | La situazione

Trattative in corso in uscita per la Roma, che da tempo è a caccia di un nuovo giocatore in quel ruolo sul calciomercato.

Tante saranno le mosse in uscita, meno quelle in entrata. Sarà un calciomercato fatto di cessione degli esuberi e acquisto centellinato di giocatori utili e richiesti da José Mourinho. L’obiettivo principale della Roma continua ad essere il portiere, così come il centrocampista. Per quanto riguarda l’estremo difensore, dopo aver salutato per scadenza contratto Antonio Mirante e Simone Farelli, rientrerà alla base Robin Olsen, il quale però quasi sicuramente dovrà trovare un’altra sistemazione. Rimangono in rosa Daniel Fuzato e Pau Lopez. Per il primo quasi sicuramente ci sarà la conferma come secondo portiere, mentre lo spagnolo è in uscita, come vi avevamo anticipato qualche qualche settimana fa.

Calciomercato Roma, situazione Pau Lopez

Per il portiere, oggi alle prese con la riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla rimediato nella gara di andata delal semifinale di Europa League contro il Manchester United, il futuro sembra essere ormai lontano da Roma. Su di lui ci sono squadre spagnole in primis, ma anche il Lille in Francia. Secondo quanto riportato da ‘mundodeportivo.com’, però, per la Liga ci sta pensando soprattutto il Granada, che attenderà la risposta del portiere nei prossimi giorni. Su di lui anche Betis Siviglia e Atletico Madrid, che gli offrirebbe però il posto da secondo, mentre l’estremo difensore catalano cerca continuità. L’offerta del Granada, però, potrebbe essere in prestito e non a titolo definitivo.