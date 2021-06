Calciomercato Roma, c’è l’offerta per Sergio Ramos | Le cifre in ballo

Calciomercato Roma, c’è l’offerta per Sergio Ramos. Ecco le cifre in ballo: i Friedkin pensano davvero al grande colpo

L’offerta c’è stata. Secondo quanto riporta Repubblica questa mattina. E la partita ancora non è chiusa. Certo, è pur sempre una trattativa difficile. Ma la speranza è l’ultima a morire si dice in questi casi. In ogni caso, già il fatto che la Roma pensi ad un calciatore del genere, è un segnale importante per il futuro giallorosso. E’ un segno evidente che i Friedkin hanno tutta l’intenzione di costruire una squadra forte. Una squadra vincente. Ed è da leggere anche in questo senso, senza ombra di dubbio o paura di essere smentiti, l’arrivo di Mourinho. Lo Special One è garanzia tecnica per tutti i calciatori.

Bene. Adesso passiamo alla notizia vera e propria che, come detto, è stata riportata da Repubblica questa mattina. I Friedkin avrebbero proposto a Sergio Ramos un contratto biennale (quello che il giocatore chiede) a sei milioni netti più due di bonus. Una cifra importante. Enorme anche visto il periodo. Ma la proprietà della Roma vuole fare le cose in grande. Sfruttando anche gli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos attirato da Mourinho

E’ poi non è solo una questione economica a quanto sembra. Perché Sergio Ramos, nonostante le offerte che sotto questo aspetto sono sicuramente migliori di quella giallorossa, non ha ancora deciso il suo futuro. Tentato, eccome, dalla possibilità di essere di nuovo vicino a Mourinho. Per questo motivo potrebbe anche spingersi nella Capitale e giocare in Serie A. La parola fine quindi ancora non è scritta.

Saranno giorni di fuoco. Oltre le temperature da girone dantesco della Capitale. Giornate intense che potrebbero portare anche al lieto fine. Quello che tutti i tifosi sognano.