Calciomercato Roma, futuro Sergio Ramos | Le quote parlano chiaro

Calciomercato Roma, sul futuro di Sergio Ramos si espongono anche i bookmaker: le quote sulla sua prossima squadra parlano chiaro.

Sergio Ramos ha dato ufficialmente l’addio al Real Madrid senza però dare particolari indizi su quello che sarà il suo futuro. Quasi certamente non continuerà a giocare nella Liga, dove oltre ai rivali di sempre del Barcellona ci sarebbe il Siviglia come unica squadra in grado di pagare l’ingaggio del difensore. Una pista comunque non percorribile.

Negli ultimi giorni dopo la presunta telefonata fatta da José Mourinho al suo ex calciatore, si sono alzate le quotazioni della Roma. Viene difficile credere che Sergio Ramos accetti una squadra non partecipante alla Champions League, e ci sono più voci che hanno smentito il reale interessamento dei giallorossi.

Eppure le voci continuano a rincorrersi: che ne pensano a questo proposito i bookmaker? Le quote pubblicate sul futuro di Sergio Ramos parlano chiaro.

Calciomercato Roma, giallorossi snobbati dalle quote

Sia per quanto riguarda i mercati italiani che quelli inglesi, in pole position per l’ingaggio di Sergio Ramos c’è il PSG. Dopo Donnarumma e Wijnaldum, lo spagnolo sarebbe il terzo ingaggio a parametro zero con ingaggio pesante da parte dei parigini alla ricerca disperata di calciatori in grado di farli trionfare finalmente in Champions League.

Alle spalle del PSG c’è una squadra italiana secondo Sisal, ma non è la Roma. Si tratta del Milan, bancato a quota 4.00. A dire il vero la Roma, snobbata completamente nelle quote dei bookmaker inglesi, non è presente nemmeno sulla piattaforma italiana. C’è però una quota che può fare continuare a sognare i tifosi giallorossi: “ALTRO” è bancato a 3.00 e sta a indicare qualsiasi destinazione differente tra tutte quelle elencate. E visto che la Roma non c’è, si può continuare a sognare. Tanto non costa nulla…