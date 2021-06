Calciomercato Roma, biennale già pronto | Sergio Ramos riflette

Manca ancora qualche giorno al via ufficiale del Calciomercato, dove la Roma non vorrà farsi trovare impreparata.

Il tema caldissimo di queste ultime ore in casa Roma è quello legato al futuro di Sergio Ramos. Molte le indiscrezioni uscite per un possibile approdo nella capitale, ma non solo, dopo i 16 anni passati al Real Madrid, anni in cui è stato guidato anche dall’attuale tecnico giallorosso José Mourinho. Oltre al club capitolino soprattutto PSG e alcune big di Premier vorrebbero prendere il 35enne difensore spagnolo, il quale però in questo momento sta prendendo tempo. La Roma in difesa dovrà cedere due esuberi che sono Federico Fazio e Davide Santon, al loro ultimo anno di contratto, ma se dovesse arrivare un’offerta per Chris Smalling, anche il centrale inglese sarebbe sacrificato.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos riflette

Proprio per questo la società giallorossa potrebbe esaudire la richiesta dello Special One, che molto volentieri allenerebbe nuovamente Ramos. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, l’offerta della Roma al difensore è di 7,5 milioni di euro a stagione per due anni. I giallorossi sarebbero aiutati dal Decreto Crescita, anche se le cifre offerte dai capitolini sarebbero comunque più basse rispetto all’attuale ingaggio e quello che andrebbe a prendere comunque in altre squadre. In questo momento, dunque, Sergio Ramos sta prendendosi del tempo di valutare le offerte ricevute, ma dalla Roma pende il piccolo (o grande) vantaggio proprio di tornare ad essere allenato da Mourinho.