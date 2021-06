Roma, annuncio ufficiale | I tifosi esultano

Roma, arriva l’annuncio ufficiale in diretta a Radio Punto Nuovo: i tifosi giallorossi esultano.

Dopo una stagione passata a vedere le partite a casa, ora i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Già con gli Europei in corso si sta rivedendo gente negli stadi (alcuni stracolmi di persone come a Budapest).

Ora sembra proprio che, dalla prossima stagione calcistica, si tornerà a tifare dal vivo la propria squadra del cuore. Naturalmente non ci sarà un via libera generale, ma la presenza di pubblico crescerà in maniera progressiva, con la speranza di rivedere gli stadi pieni in Italia il prima possibile.

Roma, dalla prossima stagione si torna allo stadio

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è stato intervistato quest’oggi da Radio Punto Nuovo ed ha parlato della nuova stagione calcistica che inizierà tra metà e fine agosto.

Fondamentale il punto legato al ritorno delle persone negli stadi. “Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che si partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza. Ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive ad un incremento percentuale. La prossima stagione, quindi, sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%“.

Costa chiude, ribadendo un concetto alquanto importante: “Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma questo non è mai mancato ai cittadini italiani“.