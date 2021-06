Calciomercato Roma, chiusura imminente | Arriva la firma

By

Calciomercato Roma, sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per il giocatore della Roma. La chiusura è imminente.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho.

Prima però toccherà pensare alle cessioni. La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, e il ritorno di alcuni calciatori dai vari prestiti in giro per l’Europa non aiuta di certo. Uno di questi giocatori è il centrocampista francese, Steven Nzonzi.

Calciomercato Roma, Nzonzi vicinissimo al Benfica

Come riporta A Bola, la Roma sarebbe vicinissima alla cessione di Steven Nzonzi al Benfica. Il centrocampista francese si sarebbe convinto in maniera definitiva dell’offerta del club portoghese.

I lusitani avrebbero proposto a Nzonzi due anni di contratto con dei bonus che dovranno compensare un ingaggio al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro che gli spetterebbero nel suo ultimo anno in giallorosso.

L’agente del centrocampista sarebbe stato a Lisbona nei giorni scorsi e avrebbe trovato una base d’accordo per il trasferimento del suo assistito nella capitale portoghese.

Mourinho, dal canto suo, avrebbe già dato il via libera per la cessione e Tiago Pinto, su indicazione dei Friedkin, sarebbe pronto a liberarlo a titolo gratuito per alleggerire così il monte stipendi da uno degli ingaggi più alti della rosa.

Da sottolineare, però, che Nzonzi è a bilancio per la società giallorossa a circa 7,5 milioni di euro. Quindi una sua eventuale cessione a zero permetterebbe sì alla proprietà americana di risparmiare sul suo alto stipendio, ma si andrebbe incontro ad un’importante minusvalenza.