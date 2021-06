Il futuro di Alessandro Florenzi è lontano dal club giallorosso ma al momento a mancare sono le offerte. Il PSG, dove ha giocato in prestito nell’ultima stagione, si è tirato indietro: niente riscatto. L’Atalanta non ha intenzione di inserirlo nella trattativa per Gollini perché il suo stipendio è considerato fuori budget. A questo punto visto l’ingaggio pesante la Roma dovrà aspettare e valutare qualche scambio: ecco le trattative in piedi.

