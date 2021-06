Calciomercato Roma, colpo bocciato | “30 milioni sono troppi”

Calciomercato Roma, colpo in entrata bocciato: ecco l’annuncio relativamente ad un possibile acquisto dei giallorossi

Calciomercato Roma Kostic | La sensazione è che il mercato della Roma stia vivendo il classico momento di stasi apparente, prima di un’accelerata decisiva nel corso delle prossime ore. E così Tiago Pinto, dopo aver posto basi importanti per quanto concerne l’acquisto di Xhaka e Rui Patricio, per i quali mancherebbe soltanto la classica fumata bianca ( che di questi tempi non è assolutamente un dettaglio), parrebbe aver ingaggiato un duello con la Lazio per l’acquisto di Filip Kostic, esterno sinistro classe ‘92 attualmente in forza all’ Eintracht Francoforte, sul quale Sarri aveva da tempo messo gli occhi, chiedendolo espressamente come rinforzo per la sua nuova “creatura”.

Calciomercato Roma, affare Kostic | L’annuncio di Berthold

Del possibile approdo di Kostic in giallorosso ha parlato l’ex calciatore della Roma Thomas Berthold a TMW. Ecco le parole del tedesco, che ha militato nei capitolini dal 1989 al ’91, prima di essere acquistato dal Bayern Monaco: “Non stiamo parlando in un giovane: Kostic ormai ha 29 anni, ed un investimento da 30 milioni di euro lo reputo eccessivo, anche se ha avuto sempre un buon rendimento in Germania.”

Su Mourinho: “La cosa tranquilla è che la proprietà possa navigare in acque tranquille. C’è bisogno di un piano sportivo: mi auguro che il presidente stia al suo posto.”