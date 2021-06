Calciomercato Roma, annuncio Sergio Ramos | Ecco il nuovo club

Calciomercato Roma, il nome del momento è sicuramente quello di Sergio Ramos. Il difensore centrale parrebbe aver preso una decisione sul suo futuro.

Accostato ai giallorossi da poco meno di un mese, Sergio Ramos rappresenterà l’ennesima grande opportunità di mercato di questa parentesi estiva. Dopo Donnarumma, Depay ed Aguero, è infatti l’ennesimo top player che si libera a zero.

Il numero 4, a 35 anni, crede di poter fare ancora la differenza, nonostante l’ultima stagione sia stata tribolata da plurimi infortuni. Le pretendenti alle sue prestazioni di certo non mancano e, in queste settimane, sarebbe nata una vera e propria asta volta ad accontentare le pretese del giocatore e dell’entourage.

Un eventuale interesse della Roma pareva fino a poco fa utopistico ma, in realtà, la pista è meno complicata di quanto ci si potesse aspettare. La burocrazia italiana, infatti, permetterebbe ai capitolini di risparmiare una parte importante su un eventuale stipendio lordo.

Non potrebbe bastare però la legge IRPEF del 2019 per favorire l’approdo dell’iberico all’ombra del Colosseo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Sergio Ramos | Le quote parlano chiaro

Calciomercato Roma, Sergio Ramos avrebbe deciso dove giocare

Come suddetto, per l’ormai ex capitano del Real Madrid sono arrivate tante offerte, soprattutto dal nostro continente. Ciò testimonia come i numerosi top club europei credano fermamente nella qualità di uno dei migliori difensori centrali al mondo.

Ramos non ha mai preso in considerazione eventuali scenari esotici dal momento che si sente ancora vivo e pronto per grandi sfide. Attualmente, per lui, sembra esserci il forte interesse delle due squadre di Manchester e del PSG.

Nelle scorse settimane anche l‘Arsenal si era detto interessato ma la trattativa con i Gunners è andata pian piano morendo. Nel nostro campionato ricordiamo le avances di Milan e Roma.

Stando a quanto riportato dal portale iberico Tiempo de Juego, però, il numero 4 parrebbe aver finalmente ponderato una scelta che potrebbe mettere fine ad una delle più dibattute vicende di calciomercato di questo mese.

Per gli spagnoli, infatti, avrebbe comunicato ai suoi ex compagni di squadra di aver accettato la proposta del PSG.