Calciomercato Roma, sorpasso con polemica | Futuro ancora incerto

Calciomercato Roma, sorpasso con polemica. E il futuro rimane incerto. Tra poco inoltre scatta la clausola che può liberarla

Il futuro è ancora incerto, nonostante le parole di Tiago Pinto che hanno cercato, nel corso di questo tempo, di rasserenare gli animi. Ma tant’è, al momento è tutto fermo. Nonostante l’infortunio e il recupero a Trigoria avrebbero potuto dare un’accelerata decisiva all’operazione rinnovo. Che ancora, però, non è arrivato.

Lorenzo Pellegrini attende. Ha saltato gli Europei e difficilmente sarà pronto per il prossimo 6 luglio, quando la Roma dovrebbe iniziare la preparazione precampionato agli ordini di Mourinho. Il “sorpasso” delle trattative di Mancini e Cristante – spiega il Messaggero – lasciano qualche dubbio. Gli incontri ci sono stati ma non hanno portato a nulla almeno fino ad ora. E la situazione comincia a diventare davvero rischiosa.

Calciomercato Roma, Pellegrini può far valere la clausola

Tra pochi giorni inoltre inizia ad avere effetto la clausola rescissoria che potrebbe far liberare Pellegrini versando 15 milioni di euro quest’anno e altri 15 durante la prossima stagione. Avrà validità per tutto il mese di luglio. Un rischio che i giallorossi non possono prendersi. Il contratto del capitano scade a giugno del prossimo anno. E la fase di stallo sembra anomala in un momento come questo. Tiago Pinto ha deciso di andare dritto soprattutto su Mancini e Cristante. Sicuro, forse, che un altro incontro potrebbe mettere le cose in chiaro in maniera definitiva e far arrivare la fumata bianca. Ma la tensione inizia a salire.

Intanto Pellegrini continua a lavorare. Da solo. In una città che ha temperature da girone dantesco. Lui in ogni caso vuole farsi trovare pronto. E aspetta la chiamata. Che deve essere quella decisiva.