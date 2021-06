Calciomercato Roma, richiesta shock | Affare da 65 milioni di euro

Calciomercato Roma, richiesta shock: affare complessivo da 65 milioni di euro per il sì definitivo. Ecco come è andata

Calciomercato Roma Ramos | Sergio Ramos, tra sogno e realtà: così si potrebbe riassumere il senso delle indiscrezioni che negli ultimi giorni hanno accostato il difensore spagnolo alla compagine giallorossa. Il centrale, che non è riuscito a trovare l’accordo per il prolungamento del suo contratto con il Real Madrid, è attualmente senza squadra: l’opzione Roma era stata caldeggiata, ma per Ramos è il Psg l’opzione più calda. I parigini, infatti, sarebbero pronti ad assecondare le esose richieste del classe ’86, sul quale aveva messo gli occhi anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza in difesa, anche perché l’addio di Romagnoli sembra essere scontato.

Calciomercato Roma, Ramos al Milan: richiesta da urlo!

Come riportato da “El Chiringuito Tv“, notizia poi ripresa anche da calciomercatoweb.it, nelle settimane passate Paolo Maldini avrebbe avuto un contatto telefonico con Ramos, le cui richieste, però, hanno spaventato i vertici dirigenziali rossoneri: 20 milioni di euro al momento della firma e un triennale da 15 milioni di euro stagionali. Cifre letteralmente fuori mercato per il Milan, che avrebbe declinato il tutto con un secco “no, grazie”. Resta da capire se e quando l’operazione con il Psg entrerà nella sua fase conclusiva, con li club francese che, nel frattempo, è in procinto di chiudere con il Psg per Hakimi.