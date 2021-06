Calciomercato Roma, rimane a Trigoria | Manca solo la firma

Calciomercato Roma, quasi certa la permanenza del giocatore nella Capitale. Manca solo la firma.

Manca poco all’arrivo di Mourinho nella Capitale, ma la società giallorossa non vuole farsi trovare impreparata e sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione. Pinto è infatti alle prese con gli esuberi da piazzare, i rientri dai vari prestiti in giro per l’Europa e, non ultimi, i rinnovi di alcuni calciatori.

Sotto quest’ultima voce, ci sono diversi calciatori che aspettano un rinnovo del contratto con tanto di adeguamento dello stipendio. I Friedkin vogliono sì diminuire le spese, ma hanno anche intenzione di costruire le fondamenta della Roma che verrà intorno ad alcuni pilastri della squadra.

Calciomercato Roma, vicino il rinnovo di Cristante

Il quotidiano romano “Il Messaggero” riporta di un possibile accordo tra la Roma e Bryan Cristante per un rinnovo di contratto del centrocampista azzurro. Il calciatore, ex Milan e Atalanta, è legato alla società giallorossa fino al 2024, ma l’intenzione di Tiago Pinto è quella di confermare per più tempo i punti fermi della Roma che verrà.

Come per Pellegrini e Mancini, anche per quanto riguarda Cristante il discorso è lo stesso. La società vuole sì risparmiare sugli ingaggi dei giocatori considerati in esubero, ma allo stesso tempo vuole mettere delle basi forti proprio attraverso i rinnovi dei giocatori considerati imprescindibili.

Dopo una seconda parte della stagione ad alti livelli, il centrocampista azzurro (ora impegnato agli Europei con la Nazionale di Mancini) vuole confermare le ottime prestazioni recenti, diventando uno dei calciatori cardine della squadra di Mourinho nel prossimo futuro.

Vedremo se l’accordo con Pinto si concluderà, per la felicità sia di Cristante che della dirigenza giallorossa.