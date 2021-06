Calciomercato Roma, è anche tempo di rinnovi in casa giallorossa. Pinto scatta ed è pronta la firma nel weekend

Tempo di rinnovi in casa Roma. Tempo di far mettere nero su bianco a quei calciatori che nella passata stagione hanno sicuramente dimostrato attaccamento alla maglia e, anche, qualità tecniche da tenere in considerazione. E soprattutto cercare di spegnere, in questo caso, tutte le voci che lo vedrebbero vicino ad una partenza. Tiago Pinto è a lavoro. E probabilmente il prossimo weekend – come scrive il Messaggero – sarà quello decisivo.

Parliamo di Gianluca Mancini: contratto in scadenza nel 2024. Che deve essere adeguato e allungato nel tempo Soprattutto per chiudere tutte le voci di mercato che lo vedono nel mirino della Juventus per il dopo Chiellini e Bonucci. Ma non sarà così.

Calciomercato Roma, si chiude nei prossimi giorni

Secondo il quotidiano romano nei prossimi giorni – quando Tiago Pinto sarà a Milano per piazzare qualche esubero – ci sarà l’incontro con Riso per chiudere la faccenda. Ingaggio a 2,5 milioni di euro per il difensore più bonus e allungamento per almeno un anno. Si chiude a breve. Con buona pace dei bianconeri che dovranno orientarsi verso altri lidi per trovare il sostituto.

Sarà anche l’occasione, con l’agente, per parlare anche di Gollini. Che potrebbe rientrare nei piani della Roma qualora la trattativa con Rui Patricio dovrebbe andare ancora per le lunghe. Una situazione quindi da tenere in enorme considerazione perché potrebbe aprire delle prospettive importanti anche per i colpi in entrata che Tiago Pinto ha in mente. Intanto, però, la questione rinnovi in questo momento tiene banco. E le notizie che arrivano sono certamente positive.