ASRL | Calciomercato Roma, incontro per il colpo da 35 milioni di euro

Calciomercato Roma, incontro con il general manager Tiago Pinto per il colpo da 35 milioni di euro: lo stato della trattativa.

Sono giorni di calciomercato intensi per la Roma. Il general manager Tiago Pinto sta lavorando per piazzare i primi colpi da regalare al nuovo allenatore José Mourinho. Consapevole però che la missione più dura sarà quella di sfoltire la rosa e piazzare i tanti, troppi esuberi rimasti in giallorosso a causa delle precedenti gestioni tecniche.

Proprio questi esuberi rappresentano un intoppo per alcune trattative in entrata. Secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive, c’è stato un incontro tra alcuni intermediari di Botman, difensore del Lille, e Tiago Pinto. Il calciatore piace, la Roma è realmente interessata ma al momento non può muoversi perché immobilizzata dai troppi esuberi ancora da piazzare.

LEGGI ANCHE: Roma, nuovi soci e stadio | Svolta Friedkin, i tifosi sognano

Calciomercato Roma, per Botman servono 35 milioni

Al momento l’unico colpo in entrata che la Roma può permettersi di chiudere in anticipo, prima di andare incontro a brutti scherzi, è quello di Granit Xhaka dall’Arsenal. La richiesta del Lille per Botman del resto è altissima, di circa 30-35 milioni di euro. Una somma che evidentemente la Roma non può permettersi di tirare fuori su due piedi in questo momento.

La concorrenza per il difensore del Lille è agguerrita, e al momento in pole position c’è l’Atalanta che potrebbe finanziare il colpo con la cessione di Romero come riportato in esclusiva da Calciomercato.it. La società orobica riscatterà Romero, reduce da un’ottima stagione, versando nelle casse della Juventus i 16 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. E potrebbe fare una plusvalenza molto importante visto che il Manchester United sarebbe pronto a offrire fino a 40 milioni di euro, da reinvestire poi per il calciatore del Lille.

La Roma per il momento può solo seguire a distanza la trattativa, sperando di entrare poi in azione se ci saranno i presupposti in futuro a seconda degli altri movimenti in uscita.

Daniele Trecca

Francesco Del Vecchio