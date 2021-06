Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Doppia operazione con Real e Barça

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: doppio assalto a Real Madrid e Barcellona per accontentare Mourinho

Calciomercato Roma | Fienga è stato chiaro: “Sarà un mercato intelligente”. E così, sebbene sia stato accantonato il sempre più utopistico sogno Sergio Ramos, il filo diretto con la “Liga” non si è interrotto, anzi. Proprio dalla Spagna, e più precisamente da Don Balon, rimbalza l’indiscrezione secondo la quale José Mourinho avrebbe messo gli occhi su due calciatori che militano nel Real Madrid e nel Barcellona: si tratterebbe, nello specifico, di Odriozola e di Trincão. Il portoghese del Barça, che quest’anno ha collezionato 35 presenze, siglando 3 goals e 2 assist, potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione, ma solo se la Roma riuscisse a strapparlo in prestito: appare poco probabile che i catalani riescano a rientrare dall’investimento fatto neanche un anno fa per strapparlo al Braga ( per una spesa complessiva di poco superiore ai 30 milioni di euro).

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Le ultime su Trincão e Odriozola

E sempre in prestito la Roma potrebbe chiudere un’altra operazione: si tratta di Alvaro Odriozola, terzino destro che sta trovando poco spazio al Real Madrid. Il Milan sembrava essere ad un passo dal chiudere l’operazione, nell’ambito di una maxi operazione che coinvolge anche Brahim Diaz. Ma la tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata: il difensore fa gola anche ad altri club europei, tra cui la Roma, che potrebbe rivelarsi un’idea interessante per i giallorossi.