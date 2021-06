L’ex Roma sicuro: “Ho pensato di lasciare il calcio” | L’annuncio

L’annuncio dell’ex Roma è da brividi: “Ho pensato di lasciare il calcio”

Nel corso di un’intervista rilasciata a FlaTV, l’ex calciatore della Roma Gerson, trasferitosi recentemente al Marsiglia per una cifra complessiva di 25 milioni più bonus, ha parlato della sua esperienza in giallorosso, rivelando alcuni aneddoti molto interessanti. Una rivelazione a cuore aperto quella del brasiliano, che ha esternato tutte le sue emozioni nel rievocare il suo passato nella Capitale. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Posso dire che la mia carriera sia cambiata grazie a Jorge Jesus ( ex tecnico del Flamengo, che ha voluto fortemente Gerson con sé).

In Italia ero stato messo in disparte, e mi avevano confermato che non avrebbero puntato su di me. Sono arrivato a pensare di lasciare il calcio. Poi il mister mi ha convinto ad approdare al Flamengo, dicendomi che avrebbe puntato molto su di me.”

Parole importanti quelle di Gerson, che manifestano un malcontento diffuso dell’ex Fluminense, che con la maglia giallorossa non è mai riuscito ad esprimersi al meglio, imbrigliato nella morsa di eccessive pressioni, che lo stavano per spingere ad una decisione “estrema”.