Calciomercato Roma, asse caldo con la Juventus | La richiesta di Mou

Il tecnico giallorosso fa tornare caldo l’asse di Calciomercato tra la Roma e la Juventus. Ecco la richiesta di Mourinho.

Non soltanto centrocampista e portiere. Tra gli obiettivi della nuova Roma c’è anche un altro ruolo, e i giallorossi si sono mossi ufficialmente. In attesa di sciogliere tutti i dubbi e completare i vari accordi per arrivare a Rui Patricio e a Granit Xhaka, i quali completeranno il ruolo di portiere e centrocampista, la società giallorossa ha iniziato a muoversi anche per rinforzare la difesa, dove a questo punto qualcuno potrebbe partire, escludendo Federico Fazio e Davide Santon, i quali quasi sicuramente non faranno parte della squadra anche se ancora con un anno di contratto.

Calciomercato Roma, torna l’asse con la Juventus

Dunque possibili novità in difesa in casa capitolina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma si sta muovendo per un nuovo difensore centrale, bussando in casa della Juventus e sondando il terreno per Merih Demiral, uscito malamente nella fase a gironi di Euro 2020 con la Turchia. Il centrale della Juventus viene valutato però 40 milioni di euro, senza lasciare spiragli per l’inserimento di possibili contropartite tecniche. E’ chiaro che a queste condizioni per la Roma rimarrà un semplice sondaggio.