Calciomercato Roma, colpo in serbo | Scambio in vista

Calciomercato Roma, le priorità per la società giallorossa sono altre, ma l’affare potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

Le priorità di questo calciomercato per la Roma, come detto più e più volte, sono l’acquisto di un portiere (in pole ci sarebbe l’estremo difensore del Portogallo, Rui Patricio) e quello di un mediano, leader in mezzo al campo (qui il nome di Xhaka è davanti a tutti per distacco).

Mourinho le ha delineate e Pinto vuole chiudere queste operazioni al più presto. Naturalmente se ci saranno delle occasioni (che possono essere considerate “ghiotte”), la società giallorossa le prenderà in considerazione.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Doppia operazione con Real e Barça

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, richiesta shock | Affare da 65 milioni di euro

Calciomercato Roma, giallorossi su Kostic

Come riporta Il Messaggero, la Roma sarebbe interessata all’esterno serbo Kostic di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Nell’ultima stagione ha collezionate ben 17 assist (sono 41 dal 2018 ad ora), attirando gli interessi di diversi club, tra cui proprio i giallorossi.

La richiesta iniziale dei tedeschi è di 25 milioni di euro, troppi in questo momento storico per ogni società calcistica. Allora potrebbe esserci una chiave inaspettata. La pedina infatti che la Roma potrebbe muovere per andare a dama, potrebbe essere quella di Under.

Il turco da tempo è proprio nelle mire del club tedesco. Quindi non è da escludere uno scambio tra le due squadre con Kostic e Under diretti interessati.

In questo caso bisogna vedere con attenzione le valutazioni dei due giocatori. Se, come detto prima, Kostic viene valutato intorno ai 25 milioni, Under ha una valutazione per la Roma intorno ai 12/13 milioni di euro.

Un divario sicuramente non incolmabile. Margine di manovra c’è, bisognerà vedere solamente se l’operazione andrà in porto oppure no.