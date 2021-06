Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Svelato un retroscena

Calciomercato Roma, sul rinnovo di Mkhitaryan emerge un curioso retroscena. Il rapporto dell’armeno con Mou al centro dell’attenzione

Calciomercato Roma Mkhitaryan | Una delle prime mosse di Tiago Pinto è stata quella di ultimare il prolungamento del contratto di Henrikh Mkhitaryan, che ha apposto la sua firma al termine di una lunga contrattazione, durante la quale si è temuto anche di perdere l’armeno a parametro zero. Alla fine, però, il centrocampista ha deciso di continuare la sua esperienza in giallorosso, dopo aver avuto delle rassicurazioni importanti da José Mourinho, con il quale aveva avuto dei dissidi in passato, negli anni della comune militanza al Manchester United.

Calciomercato, Roma-Mkhitaryan: il retroscena su Mourinho

Già a margine della gara contro lo Spezia, il trequartista era stato chiaro: “I problemi con Mourinho fanno parte del passato. Nel caso in cui dovessi restare, ci metteremmo tutto alle spalle, ricominciando da zero.” Detto, fatto: come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i due avrebbero avuto un colloquio cordiale, nel quale avrebbero affrontato scherzosamente l’argomento, consapevoli del fatto di avere bisogno l’uno dell’altro, per cercare di allestire una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Mourinho-Mkhitaryan-Roma: piena unità d’intenti dunque, il sodalizio può continuare in pompa magna.