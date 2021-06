Calciomercato Roma, sorpresa tra i pali | Sfida con Milan e Inter

Calciomercato Roma, sorpresa tra i pali: sfida lanciata a Milan ed Inter per l’estremo difensore. Indiscrezione dalla Spagna

Calciomercato Roma | Clamorosa indiscrezione che rimbalza dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “sport.es“, la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi con il Barcellona per capire la disponibilità del club blaugrana a lasciar partire il proprio portiere Neto in prestito: l’eventuale approdo dell’ex estremo difensore della Juventus nella Capitale, è propedeutico all’eventuale addio di Pau Lopez, il cui futuro è ancora un rebus tutto da sciogliere. Neto avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria, in quanto avverte il peso della concorrenza con Ter Stegen: l’ex Fiorentina ha infatti collezionato solo 12 presenze, ed è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore minutaggio.

Tuttavia, sul brasiliano non c’è solo la Roma: sia il Milan, sia l’Inter si sono fatto avanti, allacciando contatti diretti con l’entourage del portiere. I nerazzurri cercano un sostituto di di Samir Handanovič di alto livello, considerano l’età dello sloveno, che a Luglio compirà 37 anni. Dopo aver provato ad intavolare un dialogo con Cagliari e Udinese per Cragno e Musso, Marotta potrebbe decidere di puntare su quel Neto che lo stesso amministratore delegato nerazzurro portò alla Juventus. Per certi aspetti analoga la situazione relativa al Milan, anche se qualora dovesse “sposare” la causa rossonera, Neto si ritroverebbe a giocarsi il posto con Mike Maignan.

Calciomercato Roma, Neto ritorna in Italia? Anche Milan e Inter su di lui

Mourinho ha chiesto espressamente almeno un rinforzo tra i pali, e Pinto è pronto a chiudere per Rui Patricio; chiaramente, se le dinamiche di mercato lo dovessero consentire, la Roma potrebbe anche pensare di mettere le mani su un altro profilo. Neto è valutato dal Barça circa 16 milioni di euro: dopo alcune settimane dall’apertura del mercato si era fatto avanti l‘Everton, ma senza affondare il colpo. I catalani, per forza di cose, preferirebbero una cessione a titolo definitivo; ipotesi che non stuzzica particolarmente i club italiani, che starebbero spingendo per una soluzione in prestito. Seguiranno aggiornamenti.