Calciomercato Roma, ritorno inaspettato | Ha stregato Mou

Calciomercato Roma, ritorno inaspettato: le sue prestazioni hanno stregato José Mourinho

Sembrerebbe essere giunto ad un punto di svolta il nodo portieri in casa Roma. Con Rui Patricio sempre più vicino, anche se non è stata ancora ufficialmente chiusa l’operazione con il Wolverhampton, i giallorossi devono risolvere anche il problema legato a quello che nelle idee di Mourinho dovrebbe essere il secondo portiere. Questione che sembra essere risolta, almeno a giudicare da quanto trapela da Don Balon: lo Special One sarebbe stato letteralmente stregato dalle prestazioni maiuscole fin qui disputate da Robin Olsen con la sua Svezia, al punto che avrebbe avallato un suo ritorno nella Capitale.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio in prestito | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, il ritorno di Olsen | Dalla Spagna sono sicuri

Nelle prime tre partite con la Svezia, Olsen ha incassato soltanto due reti, dimostrando una grande reattività tra i pali, giganteggiando nell’area piccola come poche volte aveva fatto a Roma. Dopo una stagione in prestito all’Everton, dove è stato impiegato in sole 7 circostanze, si sarebbero aperte nuovamente le porte della Capitale per il classe ’90. Nel frattempo, però, bisognerà capire quale sarà il futuro di Pau Lopez, oggetto di molte voci di mercato, come vi abbiamo riferito a più riprese in esclusiva.