Arrivano le prime uscite per il calciomercato giallorosso. Presto potrebbe salutare il giocatore della Roma.

Iniziano ad arrivare i primi movimenti in entrata e in uscita in casa Roma. Il dictat della proprietà americana è quello di sfoltire la rosa, abbassare il monte ingaggi e acquistare quelle giuste pedine che permetteranno a Mourinho di competere su più fronti. Arriverà sicuramente un portiere e un centrocampista, con le due trattative avviate e spedite che portano a Rui Patricio e a Granit Xhaka. Per quanto riguarda i pali però arrivano conferme su quanto vi avevamo riportato qualche giorno fa.

Calciomercato Roma, Pau Lopez verso la Ligue 1

Alle prese con la riabilitazione all’infortunio alla spalla, rimediato nella gara di andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United, Pau Lopez potrebbe lasciare molto presto la capitale. Sul portiere spagnolo si è mosso nelle ultime ore il Marsiglia. La squadra di Jorge Sampaoli ha effettuato un sondaggio che però potrebbe diventare presto un’offerta alla Roma.