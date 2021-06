Calciomercato Roma, addio Pellegrini? | Pazza idea Milan: super scambio!

Calciomercato Roma, super scambio con il Milan: Pellegrini sul piatto? Gli ultimi aggiornamenti delle mosse in casa giallorossa

Calciomercato Roma Pellegrini | Importante novità dell’ultim’ora. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma in scadenza nell’estate 2022, sebbene siano in agenda dei summit tra Pinto e il suo entourage per provare a trovare un accordo. Nelle ultime settimane il profilo del centrocampista giallorosso era stato accostato anche al Barcellona, ma i catalani, almeno per il momento, non hanno ancora affondato il colpo. Ecco dunque che il Milan, dopo aver perso Çalhanoğlu, finito a parametro zero all‘Inter, studia la formula giusta per strappare Pellegrini alla Roma.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ritorno inaspettato | Ha stregato Mou

Calciomercato Roma, scambio con il Milan | Leao per Pellegrini: le ultime

L’idea di Maldini sarebbe quella di proporre ai capitolini uno scambio, mettendo sul piatto il cartellino di Leão, la cui valutazione grossomodo coincide con quella del capitano giallorosso, attestandosi sui 30 milioni di euro. Il portoghese classe ’99 era stato accostato alla Roma qualche settimana, dopo l’ufficializzazione dell’approdo di José Mourinho: la pista pareva essersi raffreddata, dal momento che i rossoneri non hanno abbassato le pretese per l’attaccante esterno, che però a questo punto potrebbe essere sacrificato per arrivare a quel tipo di mezzala fondamentale per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, accordo raggiunto | Addio Xhaka

Da considerare, poi, che il differente ingaggio dei due calciatori: Pellegrini percepisce alla Roma circa 2,3 milioni di euro, mentre l’ex Lille guadagna 1,4 milioni di euro. Per adesso è solo un’idea: staremo a vedere se si tramuterà in una vera e propria trattativa con il passare delle ore.