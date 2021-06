Calciomercato Roma, scambio per arrivare al portiere | La proposta

La Roma propone una soluzione per arrivare ad uno degli obiettivi principali del calciomercato giallorosso.

Sono due i tasselli principali che per ora ha richiesto con urgenza José Mourinho. Un portiere e un centrocampista, più precisamente Rui Patricio da una parte e Granit Xhaka dall’altra. Entrambi sono impegnati rispettivamente con Portogallo e Svizzera ad Euro 2020, con i portoghesi che se la vedranno col Belgio e gli svizzeri con la Francia. Per arrivare alla conclusione dei trasferimenti però manca ancora qualche dettaglio. Nel caso del portiere la Roma al momento ne ha uno solo pronto per il raduno dei primi di luglio, vale a dire Daniel Fuzato. Verranno chiamati sicuramente un paio di primavera (su tutti occhi puntati sul classe 2004 Davide Mastrantonio che ha chiuso martedì la stagione della Roma Primavera, ndr).

Calciomercato Roma, la carta per arrivare a Rui Patricio

Mourinho però aspetta il portiere di ruolo, quello titolare che dovrà difendere i pali giallorossi nella maggior parte delle partite di campionato, se non tutte. L’obiettivo principale è l’estremo difensore del Wolverhampton. Classe ’88, Rui Patricio può portare molta esperienza nella retroguarda giallorossa, ma la Roma è ancora al lavoro per trovare un’intesa con il club inglese, nonostante sia già stata trovata quella con il calciatore. Secondo quanto riportato dal giornalista Piero Torri nel suo intervento all’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’, la società capitolino potrebbe aver proposto uno scambio alla pari Olsen-Rui Patricio. In attesa che venga trovato l’accordo potrebbe essere anche una soluzione che accontenterebbe tutti, con il portiere svedese che tornerebbe in Premier League dopo l’ottima prova disputata nei gironi di Euro 2020.