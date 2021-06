Calciomercato Roma, sogno Spinazzola | Il messaggio al Chelsea

Calciomercato Roma, sogno Spinazzola: curioso messaggio inviato al Chelsea

La Spinazzola mania è appena cominciata. Il terzino sinistro della Roma sta impressionando tutti con la maglia della Nazionale: un mix di tecnica, velocità, abilità negli inserimento che lo stanno consacrando come una delle rivelazioni più fulgide di Euro 2020. L’ex Juventus ha confermato i segnali di crescita esponenziali già mostrati durante la stagione appena conclusa, nella quale ha collezionato 39 presenze, siglando 2 goals e dispensando ben 8 assist: prestazioni che non hanno di certo lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, se si pensa che negli ultimi giorni il Real Madrid si sarebbe reso protagonista di alcuni sondaggi esplorativi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ritorno inaspettato | Ha stregato Mou

I tifosi di un’altra squadra, il Chelsea, hanno preso d’assalto i social, confrontando le statistiche di Christensen ( recentemente andato in goal con la Danimarca) e Spinazzola: ad impressionare i tifosi dei Blues è stato soprattutto il dato relativo alla velocità massima fatta registrare, con il terzino della Roma che si colloca al secondo posto in questa speciale classifica in coabitazione con l’ungherese Nego, in virtù dei suoi 33,8 km/h.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, addio in prestito | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, il messaggio dei tifosi del Chelsea per Spinazzola

Come riportato da football.london, sono arrivati molti attestati di stima da parte dei supporters del Chelsea all’indirizzo di Spinazzola: “Uno dei migliori terzini sinistri della Serie A”, “Credo che l’unica ragione per la quale la Juventus non abbia fatto un’offerta, sia legata solo alla sua tenuta fisica”, “Quando non è infortunato, è letteralmente immarcabile, ed è in grado di interpretare al meglio anche la fase difensiva, rendendosi protagonista con molti assist”.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, c’è il sostituto | Occhio in Germania

Messaggi che sicuramente glorificano l’operato di “Spina”, e che attestano la dimensione “internazionale” assunta da un terzino che ha finalmente trovato la sua identità.