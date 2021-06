Calciomercato Roma, vetrina Coppa America | Scatta l’asta in Europa

By

Calciomercato Roma, la vetrina in Coppa America fa scattare l’asta in Europa. Sul difensore ci sarebbero anche i giallorossi

Non solo l’Europeo sta mettendo in vetrina due degli obiettivi della Roma: parliamo ovviamente di Xhaka e Rui Patricio. In questo momento dall’altra parte del Mondo si sta giocando anche la Coppa America, che da sempre è guardata con molto interesse dagli osservatori dei club Europei, che sperano di pescare qualcuno che possa davvero fare la differenza.

E ci sarebbe un elemento che sta facendo bene. Anche molto, con la nazionale dell’Ecuador. Non solo ha giocato tutte le partite fino al momento, ma avrebbe già catturato l’interesse di alcuni club del Vecchio Continente. Compresa la Roma, che con la gestione Tiago Pinto ha ripreso ad avere occhi e contatti anche in Sudamerica.

Calciomercato Roma, occhi puntati su Hincapie

Sul taccuino di Tiago Pinto ci sarebbe finito il difensore ecuadoriano Piero Hincapie: 19 anni, gioca in Argentina, precisamente al Talleres di Cordoba. Su di lui, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, ci sarebbe già il Celtic, che avrebbe cominciato a sondare il terreno. Ma sulle tracce del difensore classe 2002 sarebbe pronta anche la Roma a fare un’offerta.

Il prezzo del cartellino non è proibitivo. Si parla di quasi 9 milioni di euro. Una cifra contenuta viste le qualità e la carta d’identità del ragazzo. Che sta giocando, come detto, da titolare e da protagonista la Coppa America con la maglia della sua Nazionale. Ma attenzione, perché forte dei rapporti in Sudamerica con molti club, si sarebbe mosso anche l‘Atletico Madrid. L’asta praticamente è già partita.