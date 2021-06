Calciomercato Roma, Totti parla del suo futuro | “Mourinho è il migliore”

Calciomercato Roma, Francesco Totti – nominato Ambassador delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 – ha parlato del suo futuro e di Mourinho.

Francesco Totti torna a parlare della Roma e non solo. Nominato ambassador di Milano-Cortina 2026, nel corso della celebrazione al Salone d’Onore del Coni del secondo compleanno dell’assegnazione dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, Francesco Totti ha parlato inevitabilmente di tanti altri temi.

In primis dell’avventura dell’Italia a Euro 2020, iniziata alla grande con tre vittorie su tre nel girone, tutte allo stadio “Olimpico”. L’ex azzurro ha speso parole importanti nei confronti della squadra che sarà impegnata negli ottavi contro l’Austria: “La Nazionale ha compattato il Paese, le cose stanno andando bene. Meglio non dire niente per scaramanzia, ma credo che siamo molto uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. La speranza è quella di arrivare più avanti possibile nel torneo perché è tanto tempo che manca un Europeo all’Italia, penso che questo possa essere l’anno giusto”.

“Un consiglio a Mancini? Non sono un allenatore e non è giusto darli, anche perché sta facendo bene. Ai miei compagni dico di continuare così: non lo dico solo io ma tutti gli italiani”.

Calciomercato Roma, le parole di Totti sul suo futuro

Dopo il capitolo Italia, Francesco Totti ha parlato anche della Roma. E come al solito ha risposto alle domande in modo schietto. Soprattutto quando l’argomento è stato lo “Special One” in arrivo nella capitale: “Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo, diciamo. Sarebbe stato bello essere allenato da Mourinho? Quando ero giovane sì, mi sarebbe piaciuto”.

“Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo.”

