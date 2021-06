Roma, Totti chiama e Mourinho risponde | Il messaggio social

Roma, Totti chiama e Mourinho risponde. Arriva prontamente il messaggio social dello Special One nei confronti dell’ex capitano

Mourinho ha aspettato poco. Pochissimo. Poi, dopo aver sentito le parole di Francesco Totti, ha risposto. E lo ha fatto sui social, come ormai succede da diverso tempo, e come ha abituato da quando ha deciso di sposare il progetto della Roma a maggio.

Totti ha detto, oggi: “Abbiamo preso l’allenatore più forte del Mondo”. Mou ha risposto:” Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con quattro anni di ritardo. Allenarti sarebbe stato un piacere”. Queste le parole dello Special One su Instagram, con la foto di una stretta di mano tra lui e il capitano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Totti parla del suo futuro | “Mourinho è il migliore”

Roma, Totti chiama. E la società…

Al momento, come confermato anche da Totti, nessuna chiamata da parte della società c’è stata. Ma mai ha detto “ho il telefono spento”. Anzi, la sensazione, è stata quella che il telefono sia lì, pronto a essere preso qualora i Friedkin decidessero di rivolgersi all’ex capitano per farlo rientrare in società.

Quell’abbiamo preso, pronunciato da Francesco, dimostra ancora un legame forte, indissolubile, tra i colori giallorossi e il capitano della Roma. E questo è un dato di fatto, dopo tutti quegli anni passati a Trigoria dimenticare, anche minimamente, è impossibile. Non si può. Ecco che questo post dello Special One potrebbe aprire un nuovo scenario per il futuro della Roma. Una chiamata per ritrovarsi insieme. Anche per cercare di dimenticare questo ritardo di quattro anni citato da Mourinho. Chissà. Che non sia questa la giornata della svolta.