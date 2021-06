ASRL | Calciomercato Roma, occhi in MLS: Friedkin sfida Commisso

Calciomercato Roma, fari puntati in Mls: i Friedkin lanciano il guanto di sfida a Commisso. Svelato il “terreno” di scontro

Sempre molto vigili sul territorio statunitensi, i Friedkin continuano a monitorare diversi talenti della MLS e potrebbero concedere il bis dopo l’operazione Reynolds. Strappato lo scorso gennaio alla Juventus, l’esterno destro proverà a guadagnarsi la conferma durante il ritiro con José Mourinho, nonostante alcuni sondaggi per un prestito altrove. Per quanto riguarda il futuro, il club giallorosso è entrato in competizione con Fiorentina, Parma, Sassuolo e squadre straniere (Belgio, Francia e Olanda) per un numero 10.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tripla rescissione | Addio immediato

Calciomercato Roma, piace Busio: ecco il prezzo

Stiamo parlando di Gianluca Busio che, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, piace molto a Trigoria. Munito di passaporto italiano, il 19enne ha già collezionato 68 presenze con la prima squadra dello Sporting Kansas City, collezionando anche 8 gol e 8 assist. Lo scorso ottobre, la franchigia statunitense ha rifiutato offerte da 4 milioni per l’eclettico centrocampista, la cui valutazione iniziale dovrebbe aggirarsi sui 6-8 milioni di euro. Tra le squadra sul calciatore, da segnalare anche l’interessamento del Napoli: seguiranno aggiornamenti.

Daniele Trecca