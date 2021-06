Calciomercato Roma, incontro con la Juve | Decisione presa

Novità importanti di calciomercato su un obiettivo della Roma. Il difensore ha parlato con la Juventus. Ecco le ultime.

Da una parte l’acquisto di Granit Xhaka, ormai ad un passo, dall’altra quello di Rui Patricio. Per il portiere la Roma non è ancora arrivata ad un accordo totale col Wolverhampton, ma quasi sicuramente il portoghese dopo Euro 2020 andrà direttamente nella capitale. Questi sono i due acquisti richiesti da José Mourinho sui quali costuire le fondamenta della nuova Roma. Per il terzo e ulteriori acquisti bisognerà attendere le tante cessioni, i tanti esuberi che la Roma dovrà piazzare. Giocatori con ingaggi importanti, questo diventerà poi l’obiettivo principale di Tiago Pinto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, primo acquisto vicinissimo | Mourinho accontentato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto non fa sconti | Gli intrecci con Inter e Juventus

Calciomercato Roma, incontro Juve-Demiral

Il general manager portoghese che proprio ieri, come vi abbiamo riportato, ha sondato il terreno con la Juventus per il difensore Merih Demiral. Il centrale turco viene valutato 40 milioni di euro, ma come riportato dal giornalista Romeo Agresti, in un incontro avuto con il club bianconero ha fatto intendere che non accetterà un ruolo di ‘riserva’. Vuole dunque un posto da titolare e da protagonista che probabilmente la Juventus di Massimiliano Allegri non gli potrà garantire. La Vecchia Signora è pronta ad ascoltare offerte da 40-45 milioni di euro, davvero tanti, forse troppi, per la Roma ma anche per molti altri club.