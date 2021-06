Calciomercato Roma, doppia cessione in vista | Mou ha deciso

Calciomercato Roma, doppio addio in vista: José Mourinho da deciso. Le mosse di Tiago Pinto per “snellire” la rosa

Sebbene la Roma negli ultimi abbia allargato le maglie della propria rosa, integrandovi spesso giovani provenienti dal proprio vivaio, Tiago Pinto è all’opera per cercare di “piazzare” qualche giovane: non solo per monetizzare, ma anche per offrire loro maggiore minutaggio in un contesto meno probante, al riparo dalla pressioni della Capitale. In questa duplice direzione sono orientati i rumours delle ultime ore, che riguardano le possibili cessioni di Tommaso Milanese ed Edoardo Bove, per i quali si sta cercando proprio in queste ore una nuova sistemazione.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tripla rescissione | Addio immediato

Calciomercato Roma, le ultime su Milanese e Bove

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Tempo“, per Milanese la soluzione più probabile resta quello di una cessione a titolo definitivo: il classe ‘2002 non è stato convocato da José Mourinho, e le possibilità di una sua permanenza sono ridotte al lumicino. Discorso parzialmente diverso quello che riguarda Bove, per il quale le richieste non mancano: l’idea dei giallorossi, però, è quello di farlo partire solo con la formula del prestito, in maniera tale da farlo crescere in vista di un possibile ritorno alla “casa madre”. Da non escludere un suo approdo in Serie B, dove ha molti estimatori.