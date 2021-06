Calciomercato Roma, Pinto non fa sconti | Gli intrecci con Inter e Juventus

Calciomercato Roma, i prossimi movimenti del mercato giallorosso potrebbero prevedere interessanti intrecci di mercato con Juventus e Inter.

Sappiamo come in queste settimane Pinto stia lavorando per plasmare la rosa nel migliore dei modi, così da consegnare a Mourinho uno scacchiere funzionale, sostenibile e numericamente ben ponderato.

Si cercherà di continuare quell’iter di cessioni, catalizzato a inizio mese con le sortite di Jesus, Bruno Peres, Mirante e Farelli cui potrebbero aggiungersi altri profili ormai ai margini del progetto.

Le recenti dichiarazioni dell’agente di Pastore hanno lasciato intendere come l’argentino possa rescindere il contratto mentre restano ancora da sciogliere tanti nodi per gli eventuali e sperati allontanamenti di Fazio e Santon.

Qualcosa potrebbe muoversi, inavvertitamente, anche sul fronte dell’estremità difensiva. Il dg iberico si attendeva, infatti, delle offerte soprattutto per Olsen, distintosi fin qui per buone partite durante Euro2020.

Nelle ultime ore, però, sono stati fatti alcuni sondaggi anche per Pau Lopez, apprezzato soprattutto in Ligue 1.

Come noto da tempo, inoltre, un’altra priorità è relativa al centravanti e, in particolar modo, al futuro di Edin Dzeko. Queste le ultime indiscrezioni a riguardo.

Calciomercato Roma, Dzeko tra Inter e Juventus

Soltanto due giorni fa, avevamo riportato dell’indiscrezione lanciata da Radio Radio, secondo la quale il bosniaco avrebbe potuto lasciare la Capitale svincolandosi a zero.

Il suo nome, infatti, continua ad essere presente sulla wish list di Beppe Marotta che, dopo due anni, risulta ancora interessato al “Cigno di Sarajevo”. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato individuato come profilo ideale da affiancare a Lukaku e con il quale ovviare alla sempre più probabile partenza di Lautaro Martinez.

A differenza delle scorse stagioni, però, l’ex City non sta spingendo per la cessione e si accontenterebbe anche di restare a Roma fino a scadenza contratto per essere allenato da José Mourinho.

I dubbi circa il suo futuro anche quest’estate sono plurimi ma, pur avendo un solo anno di contratto, i capitolini non vorrebbero perderlo a zero. Non è da escludersi, quindi, che Dzeko possa essere inserito in qualche trattativa per arrivare a qualche profilo esplicitamente chiesto dal mister.

Il recente interesse per Demiral e la grande stima di Allegri nei confronti del centravanti potrebbero, magari, catalizzare anche un vero e proprio baratto tra bianconeri e giallorossi.

Questi ultimi dovrebbero sicuramente sborsare una quantità di denaro ma, al fronte dei 40 milioni richiesti per il centrale turco, Dzeko potrebbe essere un ottimo grimaldello per abbassare le pretese della Vecchia Signora. Seguiranno aggiornamenti.