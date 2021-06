Calciomercato Roma, Under ha deciso | In Turchia aspettano Mourinho

Calciomercato Roma, dopo i rumors relativi all’interesse del Fenerbahce per Edin Dzeko, si è infittito l’interesse dei turchi anche per Cengiz Under.

Il numero 17 rientrerà nella Capitale fra qualche settimana, non appena avrà finito i pochi giorni di vacanza, previsti dopo la fine di Euro2020. Il suo è solo uno dei tanti nomi finiti sulla lunga lista di Pinto, relativa agli eventuali profili destinati a partire quest’estate.

Under ha trascorso l’ultimo anno al Leicester, dopo che Fonseca avesse dato il suo benestare per la cessione in prestito. Arrivato per volere di Monchi, si è distinto soprattutto il primo anno per una buona seconda parte di stagione.

Dall’approdo di Fonseca, però, le sue prestazioni hanno pian piano smorzato le altissime aspettative che la piazza aveva maturato a riguardo. I diversi infortuni rimediati e, forse, la sua poca capacità di reazione lo hanno portato pian piano a perdere gerarchie.

L’esperienza anglosassone non ha però portato i frutti sperati dal momento che nel campionato d’oltremanica si è distinto per una stagione eufemisticamente anonima. Non a caso le Foxes hanno deciso di non riscattarlo, costringendo di fatto i dirigenti giallorossi a ponderare ora una soluzione definitiva.

Calciomercato Roma, il Fenerbache vuole Cengiz Under

La scelta finale più che a Pinto spetterà a José Mourinho, il cui approdo nella Capitale dovrebbe ormai, finalmente, essere imminente. Il mister portoghese ha intenzione di valutare da vicino tanti profili finiti ai margini del progetto per poi stabilire il loro futuro.

Under, così come Kluivert, è molto apprezzato dallo Special One, il quale avrebbe individuato in loro le giuste caratteristiche per acuire la pericolosità e l’incisività dei giallorossi sulle corsie laterali.

Stando a quanto riportato dal portale turco, SonDakika.com, però, l’avventura dell’ex Basaksehir a Roma potrebbe essere veramente giunta al capolinea. Dopo le indiscrezioni relative all’interesse per Dzeko, in queste ore è stato riportato anche delle forti avances del Fenerbahce per il classe ’97.

Dipendesse da lui, resterebbe volentieri in Serie A per rinascere sotto l’egida del “Migliore allenatore al mondo”, per definirlo con la recente espressione usata da Francesco Totti.

Qualora il plurititolato tecnico portoghese ritenesse che Under non meriti di restare alla Roma, il Fenerbahce è già pronto per l’affondo decisivo che permetterebbe al giocatore di tornare nuovamente, forse troppo presto, in patria. Seguiranno a breve aggiornamenti.