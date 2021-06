Calciomercato Roma, è già in città: weekend decisivo per le mosse dei giallorossi. Ecco di chi stiamo parlando

Tiago Pinto è arrivato a Milano poco fa 🛬#ASRoma — Michele Gioia (@MicheleGioia12) June 25, 2021

Calciomercato Roma | Il calciomercato della Roma è entrato nella sua fase calda. I giallorossi, dopo aver posto base importanti per gli acquisti di Xhaka e Rui Patricio, sperano di chiudere il prima possibile con il Wolverhampton e l’Arsenal, per regalare a José Mourinho i primi colpi in vista della prossima stagione. A tal proposito, come riferito da Michele Gioia, giornalista di “Centro Suono Sport“, Tiago Pinto è arrivato a Milano in mattinata, molto presumibilmente per mettere a punto gli ultimi dettagli per le trattative più calde.

Calciomercato Roma, Pinto a Milano: le ultime

Non solo sul fronte entrata: un punto di non ritorno per le mosse della Roma sarà ricoperto anche dalle cessioni, dalle quali Pinto spera di poter ricavare il tesoretto sufficiente per sistemare la rosa. E così, la sortita milanese potrebbe fungere da anticamera per la definizione di qualche addio: ricordiamo che non rientrano nel progetto tecnico di Mourinho i vari Santon, Fazio e Pastore, a un passo dalla rescissione.