Tra entrate e uscite, il calciomercato Roma è destinato a intrecciarsi con quello di altre squadre italiane, Milan compreso

Arrivato a Milano per cercare di sbloccare il mercato in uscita, Tiago Pinto spera di chiudere prima del ritiro del 6 luglio gli acquisti di Rui Patricio e Xhaka. Bloccati con accordi personali già da tempo, i due giocatori non sono ancora stati ingaggiati a causa di alcune divergenze con Wolverhampton e Arsenal sulle cifre dell’acquisto. Per continuare a rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, sarà necessario provare a piazzare gli esuberi. Oltre alla rescissione contrattuale per alcuni profili, il dirigente portoghese spera di incamerare qualche risorsa dalla cessione di Florenzi, Diawara, Smalling e Under.

Calciomercato Roma, trattativa calda per Under

Per quanto riguarda l’attaccante turco, negli ultimi giorni sono stati riallacciati i contatti con il Milan. Messo in allarme dall’interessamento dell’Eintracht e di altre squadre della Bundesliga, il club rossonero ha ripreso a trattare in maniera molto concreta con l’entourage dell’ex Leicester.

Valutato 15 milioni di euro dalla Roma, il 23enne mancino rappresenta senza dubbio un’alternativa più economica rispetto a Ziyech, che resta la prima scelta di Massara in quel ruolo.