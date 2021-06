Calciomercato Roma, unità d’intenti | Cosa manca per la firma

Calciomercato Roma, l’accordo alla fine si troverà, ma le parti devono sedersi intorno ad un tavolo e discuterne.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più convinta sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Oltre ai movimenti in entrata però saranno focali anche le conferme. Una di queste potrebbe essere di focale importanza.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Pellegrini si farà

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma rinnoverò il contratto a Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo la delusione dell’infortunio e del conseguente addio all’Europeo, aveva bisogno di qualche giorno per recuperare serenità.

Ora le due parti si siederanno intorno ad un tavolo per discutere del fatidico rinnovo di contratto. Tiago Pinto ha convocato il procuratore di Pellegrini, Giampiero Pocetta, per discutere nel dettaglio della trattativa, dopo che lo stesso gm della Roma ha indicato come priorità assoluta il suo rinnovo con la società giallorossa.

Il contratto attuale scade nel 2022, e si vorrebbe prolungarlo fino al 2026, adeguando naturalmente anche le cifre. In questo momento Pellegrini guadagna 2 milioni di euro più bonus, meno di molti compagni di squadra.

C’è comunque ottimismo sul lieto fine della trattativa, con il centrocampista che ha già promesso che non approfitterà di eventuali offerte attraverso la clausola (pagabile in due trance da 15 milioni in due anni) e che non andrà mai via dalla Roma a parametro zero.

La società giallorossa quindi dovrà fare uno sforzo (e in qualche modo alla fine lo farà) per accontentare le richieste di Lorenzo. Perché questo matrimonio s’ha da fare.