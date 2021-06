Calciomercato Roma, arriva la firma | Contratto triennale

Calciomercato Roma, il calciatore è ormai ad un passo dalla squadra giallorossa. Trovato l’accordo anche con il suo attuale club.

Uno degli obiettivi dichiarati in questo calciomercato per la Roma è senza ombra di dubbio il portiere. Mirante ha già salutato, Olsen (di ritorno dal prestito all’Everton) e Pau Lopez (attualmente infortunato) sono sul piede di partenza. Infine c’è Fuzato che potrebbe rimanere nella Capitale a fare il secondo.

Insomma la situazione legata ai pali giallorossi non è delle più rosee. Quel che manca è certamente il portiere titolare; un estremo difensore che sia esperto e affidabile come richiesto gentilmente da José Mourinho.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, cambio della guardia | Futuro in Francia per il giallorosso

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, asse caldo con la Juventus | La richiesta di Mou

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta di un Rui Patricio ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il portiere portoghese è ancora impegnato con la sua nazionale negli Europei in corso.

Dopo le grandi parate contro la Francia, anche molti tifosi giallorossi hanno notato le ottime potenzialità di questo estremo difensore, di proprietà per ora del Wolverhampton. Proprio la squadra inglese sembra che abbia trovato un accordo di massima per la cessione di Rui Patricio alla Roma.

Da una richiesta iniziale di 12 milioni di euro, il club britannico è sceso a 10. La Roma, dal canto suo, si sta avvicinando molto e la sensazione è che si chiuderà intorno ai 6 milioni più bonus. Il portiere invece dovrebbe firmare un contratto triennale.

Anche il giornalista Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter, ha riportato i termini della trattativa e del contratto del giocatore. Secondo le sue informazioni la Roma acquisterà Rui Patricio per 7 milioni più bonus. Confermata la durata del contratto (3 anni) per il portiere portoghese, che andrà a guadagnare 2,7 milioni di euro a stagione.

Insomma, in conclusione, quello che possiamo dire, è che Rui Patricio con ogni probabilità diventerà il nuovo estremo difensore della Roma, ma il tutto probabilmente verrà definito una volta finiti gli Europei.

🔜 Done deal for #RuiPatricio to #ASRoma from #Wolverhampton for €7M + add-ons. He agreed personal terms for a contract until 2024 (€2,7M/year). #transfers #Wolves https://t.co/RFtZOC0O9i

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2021