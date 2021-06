Roma, il ruolo libero per Totti | La risposta alla proposta dei Friedkin

Roma, voci relative ad un possibile ritorno di Totti. Ecco la verità.

Il rapporto di Francesco Totti con la Roma e con i romanisti è un rapporto viscerale, che neanche l’ombra opprimente del tempo può cancellare. Inoffuscabile, come le prestazioni maiuscole con le quali “Il Capitano” ha illuminato tante notti dell’Olimpico; e così, quel “Sarebbe stato bello essere allenato da lui, abbiamo preso il migliore allenatore del mondo” all’indirizzo di José Mourinho travalica la sfera sportiva, per approdare in quella “affettiva”. Un “noi” sottinteso come simbolo di appartenenza: perché nella sfera inconscia del “Pupone”, la Roma continua ad essere sua.

Leggi anche –> ASRL | Calciomercato Roma, occhi in Mls: Friedkin sfida Commisso

Roma, proposta Friedkin: la risposta di Totti

Sebbene le smentite di Totti – “Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà alcun ruolo per me. Ho il telefono spento” – un contatto tra i vertici dirigenziali giallorossi e l’ex attaccante sembra esserci stato. Come riportato dall’edizione odierna de “Il Messaggero“, l’unica soluzione che i Friedkin hanno potuto offrirgli è la veste di ambasciatore: proposta che evidentemente non soddisfa le richieste di Totti, che gradirebbe un ruolo operativo nella costruzione della nuova Roma, con chiara ingerenza anche nella scelta dei calciatori. Insomma, un possibile ritorno di Totti nella Capitale non è da escludere, ma oggi come oggi, “non s’ha da fare”. In futuro, chissà.