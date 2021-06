Nuova squadra interessata al giallorosso. Il Calciomercato della Roma entra nel vivo.

Ore intense di calciomercato in casa giallorossa. Non solo lavoro in entrata ma anche tanto lavoro in uscita per il general manager Tiago Pinto, concentrato nelle cessioni dei giocatori che non faranno parte del progetto della nuova Roma targata José Mourinho. Tra questi c’è Cengiz Under, l’esterno offensivo mancino dopo essere uscito dai gironi di Euro 2020 tornerà nella capitale a seguito del prestito con il Leicester.

Calciomercato Roma, altro club su Under

Per il suo futuro però non ci saranno i cancelli di Trigoria. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, potrebbe esserci la Ligue 1 nel suo destino. Nei colloqui avuti tra la Roma e l’Olympique Marsiglia, oltre a Pau Lopez, si è parlato anche di Cengiz Under, che potrebbe finire all’OM liberando così un posto nel reparto offensivo giallorosso. La società giallorossa vuole cercare di piazzare gli esuberi il prima possibile per poter reinvestire i soldi sul mercato.