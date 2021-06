Calciomercato Roma, primo acquisto vicinissimo | Mourinho accontentato

Primo colpo in entrata per i giallorossi. Viene accolta la prima richiesta di Mourinho sul calciomercato.

Piano piano si sta delineando sempre di più la nuova Roma che sta per nascere, quella che verrà guidata da José Mourinho, che il prossimo 6 luglio conoscerà ufficialmente dal vivo tutti i suoi giocatori. Da capire quale sarà il futuro di molti esuberi, che potrebbero lasciare la capitale in massa, visto il dictat societario di riuscire a risparmiare quanto più possibile sia di ingaggio che di liquidità fresca per reinvestirla poi sul mercato e comprare i tasselli giusti richiesti dal portoghese.

Calciomercato Roma, acquisto vicinissimo

Primo tassello in entrata che si sta per incastrare, perché Granit Xhaka è ad un passo dal vestire la maglia giallorossa. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano nel suo intervento al ‘The Arsenal Lounge’ si è limata la differenza tra le richieste dei gunners e la proposta della Roma, tanto che la trattativa ormai è alle battute finali. L’accordo dunque è vicinissimo e già la prossima settimana dovrebbe essere completato il tutto. Primo acquisto in entrata richiesto proprio dallo Special One che si sta per concludere, un nuovo centrocampista tra poco sbarcherà a Trigoria.