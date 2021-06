Presentazione AS Roma di Mourinho, ecco la data e il luogo

E’ stata rivelata la data e il match amichevole che la Roma di Mourinho affronterà. Ecco tutti i dettagli.

C’è davvero tanta attesa per vedere all’opera la Roma di José Mourinho. I giallorossi i primi di luglio si troveranno a Trigoria per iniziare il raduno estivo in vista della nuova stagione. Il tecnico portoghese dovrà valutare anche i giovani del vivaio capitolino che saranno presenti, e chissà che non possa uscire qualche sorpresa. Dovrebbe esserci quasi sicuramente anche colui che si è preso il centrocampo nelle ultime uscite della passata stagione, vale a dire Ebrima Darboe. Intanto arriva una notizia sulla presentazione della squadra giallorossa, in attesa di capire anche quando e dove ci sarà quella dello Special One.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, primo acquisto vicinissimo | Mourinho accontentato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto non fa sconti | Gli intrecci con Inter e Juventus

Presentazione AS Roma, ecco la data

La Roma 2021-2022 verrà presentata il 25 luglio allo Stadio Olimpico in un’amichevole contro il Football Club U Craiova 1948. La squadra che milita in Liga 2 in Romania, è guidata da Adrian Mutu, ex calciatore e oggi allenatore che José Mourinho conosce molto bene, avendolo allenato per poco nel suo Chelsea nel 2004. Ad ufficiale che ci sarà questo incontro, che sarà un’amichevole ma varrà anche come presentazione della rosa giallorossa, è stato Giovanni Becali, assistito del tecnico romeno: “Ho organizzato un’amichevole con la Roma il 25 luglio. Mutu ha insistito molto perché parlassi con Mourinho. E José mi ha detto ‘Giovanni, se tu ci sarai allora faremo questa partita’. Ma lui neanche sa che ci sarà Adrian Mutu, però non c’è problema”, ha detto al sito ‘as.ro‘.