Roma, Florentino Perez fa infuriare i tifosi giallorossi | L’intervista a Onda Cero

Roma, l’intervista del presidente del Real Madrid ha fatto arrabbiare e non poco tutti i supporters giallorossi.

Torna di moda il tema Superlega. In un’intervista rilasciata a Radio Onda Cero, è tornato a parlare il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Molti i temi discussi.

Oltre a quello legato alla nuova competizione europea (per i cosiddetti club ricchi e di fascia alta del calcio europeo) che è finita praticamente prima di incominciare, infatti, Perez ha analizzato anche le partenze di Sergio Ramos e di Zidane, e il ritorno nella panchina blancos di Carlo Ancelotti.

Roma, Florentino Perez: “Una partita della Roma non è attraente come una dello United”

La parte dell’intervista a Perez rilasciata a Radio Onda Cero che però ha messo su tutte le furie i tifosi giallorossi è legata proprio al tema della Superlega. Il presidente del Real Madrid ha infatti citato la squadra della Capitale, usandola come esempio negativo e snobbandola.

“Non abbiamo escluso nessuno, ma un Roma-Sampdoria interessa meno di un Manchester United-Psg. Abbiamo analizzato la totalità del pubblico di tutti i campionati, partendo dalla storia di ogni singolo club. Sono i tifosi che comandano, lo United ha più tifosi della Roma“.

Continua Perez: “Abbiamo raccolto quelli che hanno più tifosi al mondo, perché sono quelli che consumano di più in tv. Non possiamo accontentare tutti, doveva esserci organizzazione. Non è un campionato chiuso, è un progetto da acquistare“.